L'Expo spreca e si dissolve nell'overtime

Un po' come nella gara d'andata. L'Expo Inox fa a lungo la partita, ma spreca e pasticcia troppo e alla fine è Milanotre a sorridere dopo un overtime (81-67). Peccato perchè con una vittoria, che a un certo punto sembrava decisamente a portata di mano, i gialloblù avrebbero riaperto il discorso quinto posto che nella seconda fase vale la Poule A. Al contrario adesso le chances sono davvero ridotte al lumicino.

L'avvio è favorevole ai padroni di casa che chiudono avanti il primo quarto (19-10). Le due frazioni centrali sono però dell'Expo che, dopo aver ridotto il gap a un solo punto al riposo lungo (35-34), nel terzo periodo arriva a toccare le dieci lunghezze di vantaggio. Al 30' il quintetto di Zanellati conduce ancora 47-53 e anche per buona parte dell'ultimo periodo mantiene la testa perdendo però minuto dopo minuto la necessaria lucidità. Alla fine, sul 66-65 per i padroni di casa, Monacelli realizza solo un tiro libero, nell'azione successiva i milanesi non vanno a segno, ma con dieci secondi ancora da giocare l'Expo non riesce colpevolmente ad andare al tiro: eppure, con i due argentini marcatissimi, non era poi così difficile trovare un compagno libero. E così nel supplementare Milanotre, sospinto da due triple di Bonora, prende il sopravvento, con i lomellini che, ormai innervositi, affrettano ogni conclusione, mettendo a segno un solo punto in 5 minuti.

Adesso la sosta festiva, l'Expo tornerà in campo sabato 8 gennaio a Parona contro Opera.

Milanotre Bonora 25, Cinquepalmi 15, Colombo 15, Mori 13, Tandoi 11, Iacono 2, Alfieri, Bertoglio, Tosi, Aramorlandi; ne Valdameri. All. Pugliese.

Expo Inox Battaglia Bazani 21, Garcia 15, A. Facchi 11, Bettanti 4, Muzio 4, Sacchi 4, Invernizzi 3, Monacelli 3, Lonati 2; ne G. Facchi, Pirovano. All. Zanellati.