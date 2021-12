Gli Aironi tornano a volare

A quella che era stata la peggior prestazione dell'anno, fa seguito la migliore. Segno che la squadra aveva tanta voglia di riscatto in una gara peraltro non del tutto banale. Parliano dellaFluidotecnica Robbio che ieri sera nella penultima giornata della fase di qualificazione del campionato di serie C Silver ha schiantato Legnano (77-49). Una partita preparata alla perfezione ed eseguita altrettanto bene dal quintetto di coach Zanotti, con gli avversari che ci hanno capito davvero poco nell'attaccare le difese proposte dai lomellini. Forse da parte degli Aironi c'era anche il desiderio di dimostrare, dopo il 20-0 a tavolino della gara d'andata (maturato per il ritardato arrivo del medico), un'effettiva superiorità sul campo nei confronti di Legnano che da allora aveva poi infilato cinque successi di fila.

In pratica c'è stato equilibrio solo nel primo quarto, chiuso con Robbio avanti di 3 lunghezze (18-15), poi già nel secondo i padroni di casa hanno allungato andando al riposo lungo sul +15 (38-23), margine che si è ulteriormente dilatato nella terza frazione (62-37). Mvp di serata è stato Edoardo Pozzi che, rispetto al solito, ha segnato anche diversi canestri dentro l'area pitturata oltre ai tiri da oltre l'arco dei tre punti, la sua specialità. Ma tutti coloro che sono subentrati hanno fatto vedere buone cose, da Gallina, a Piccio, a Castano.

Fluidotecnica Robbio Pozzi 26, Tardito 13, Grugnetti 10, Buzzin 7, Appendini 6, Piccio 5, Yayha 4, Castano 3, Gallina 3, Comelli, Gabetta, Sata. All. Zanotti.

Legnano 91 Battilana 12, Cantarin 12, Hamadi 9, Riboli 6, D'Ambrosio 5, Portaluppi 2, Toia 2, Rinke 1, Fasani; ne D'Ambrosio, Lodi, Mapelli. All. Beneggi.

Le statistiche del match

Per Robbio è stato questo l'ultimo impegno dell'anno solare, tornerà in campo il 9 gennaio per affrontare Corsico