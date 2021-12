La nebbia ferma Città di Vigevano e Robbio

Ancora una volta il maltempo ferma le squadre lomelline. Le gare di Città di Vigevano e Robbio, rispettivamente in trasferta contro il Vistarino e in casa contro il Locate, sono state sospese nel secondo tempo a causa della nebbia.

Vistarino-Città di Vigevano è stata sospesa al 23’ del secondo tempo con i ducali in vantaggio per 0-1 grazie ad una bellissima rete realizzata da Pelli pochi minuti prima. Da segnalare che la gara è iniziata con circa un quarto d’ora di ritardo poiché i padroni di casa hanno dovuto attendere l’esito dei tamponi a causa della positività di un giocatore emersa nelle ore precedenti. Con tutta probabilità, se la gara fosse iniziata alle 14.30 come da programma, sarebbe stata portata a termine.

La gara del Robbio contro il Locate è stata invece sospesa dal direttore di gara al 13’ del secondo tempo sul risultato di 1-1. In vantaggio sono andati i granata grazie al rigore trasformato da Zanellati al 15’ del primo tempo. Gli ospiti hanno poi pareggiato al primo minuto del secondo tempo sfruttando al meglio un’indecisione della retroguardia del Robbio.

Da qualche anno, come nei professionisti, anche nei dilettanti la partita deve essere terminata ripartendo dal minuto esatto della sospensione. Il problema a questo punto sarà trovare una data per recuperare queste partite, visto che i precedenti due turni non disputati per neve verranno recuperati mercoledì 22 dicembre e giovedì 6 gennaio, con il girone di ritorno che inizia il 9 gennaio.

