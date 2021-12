Il Garlasco pareggia a Vittuone (2-2), l'Alagna cade ad Assago (2-0)

Buon punto in trasferta per il Garlasco nello scontro diretto contro l’Accademia Vittuone (2-2), che permette ai gialloblù di mantenere 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In vantaggio va il Garlasco con Rolfini che dopo pochi minuti trasforma il penalty assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano. Dopo il vantaggio la squadra di Maggi lascia maggiormente il campo al Vittuone, che gioca meglio e pareggia poco prima del riposo con Granata. Nel secondo tempo la gara è equilibrata ma senza particolari emozioni. A circa dieci dal termine è il Garlasco a tornare in vantaggio grazie ad una splendida punizione di Castoldi. I gialloblù da qui si difendono con ordine ma al 92’ il direttore di gara assegna un rigore all’Accademia Vittuone, rigore che viene poi realizzato da Arioli e che consente ai milanesi di trovare il pareggio in extremis. Mercoledì 22 il Garlasco disputerà il recupero della gara casalinga contro il Vistarino, altra partita delicata e da non sbagliare. Il 6 gennaio invece in programma il derby con il Robbio.

Ancora una sconfitta per l’Alagna in casa dell’Assago, che supera i lomellini grazie alla doppietta di Iacuaniello (2-0). I biancoverdi sono sempre a 5 lunghezze di vantaggio dalle zone pericolose, ma non vincono da ormai quasi due mesi. Sicuramente, urgono rinforzi per affrontare al meglio il girone di ritorno. L’Alagna mercoledì prossimo 22 dicembre è attesa dalla complicatissima sfida casalinga con la capolista Magenta, mentre invece il 6 gennaio ospiterà sul campo di Ferrera Erbognone il Sedriano.

Risultati e Classifica - Promozione girone F