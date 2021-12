Rinviati per Covid i recuperi di "Città" e Garlasco di questa sera

Non c’è pace per le squadre lomelline di Promozione. Le partite di Città di Vigevano e Garlasco contro Vighignolo e Vistarino di questa sera alle 20.30, recuperi della quindicesima giornata rinviate per la neve delle scorse settimane, non si disputeranno a causa di casi di positività al Covid 19 fra i giocatori delle squadre ospiti.

Con questi ulteriori rinvii, si complica il compito della Lega nel trovare delle date per permettere lo svolgersi delle gare. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di spostare le prime due giornate di ritorno in coda al campionato, utilizzando i due fine settimana lasciati vuoti per giocare le gare rinviate per il maltempo. Considerando l'aumento dei contagi, pare ormai inevitabile dover fare i conti con questa nuova ondata e gli effetti che potrebbe avere sui campionati dilettantistici.

Al momento, rimangono regolarmente in programma questa sera alle ore 20.30 le partite Alagna-Magenta e Viscontea Pavese-Robbio.

