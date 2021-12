Il Robbio vince di "manita", l'Alagna si arrende al Magenta

Nel recupero infrasettimanale della quindicesima giornata, il Robbio supera in trasferta la Viscontea Pavese per 1-5. Una vittoria netta, che avvicina i granata nuovamente alle prime posizioni con ancora una partita da recuperare e una da portare a termine. Nel primo tempo il Robbio domina il gioco ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Al 1’ minuto della ripresa ci pensa però Meneghetti a portare in vantaggio i suoi. Nemmeno il tempo di esultare però e i padroni di casa pareggiano, smorzando l’entusiasmo dei granata. Ma è ancora Meneghetti che mette subito il risultato al sicuro, realizzando prima l’immediato 1-2 e poi il gol della sicurezza e che significa anche tripletta personale. Nell’ultima mezz’ora il Robbio si vede assegnare due penalty entrambi trasformati da Zanellati. I granata salgono quindi a 29 punti in classifica mantenendo perciò la scia delle prime tre della classe, aspettando però di giocare il secondo recupero contro il Garlasco il 6 gennaio e i minuti rimanenti della sfida contro il Locate.

Niente da fare per l’Alagna, battuto dalla capolista Magenta per 2-3 fra le mura amiche di Ferrera Erbognone. Contrariamente alle ultime partite però, i biancoverdi hanno dimostrato un piglio diverso, mettendo in difficoltà una delle squadre più forti di tutto il girone. Le reti biancoverdi sono state una dell’attaccante Alessio Trovato e l’altra un autogol di un giocatore ospite. I milanesi si sono però imposti grazie alle reti di Italia, Villani e dell’ex Vigevano e Città di Vigevano Mattia Coppini. L’Alagna rimane quindi a 13 punti in classifica ma con un digiuno di vittorie che dura da otto turni. Il 6 gennaio i biancoverdi ospiteranno il Sedriano per il recupero della tredicesima giornata.