Il "Città" impatta sul campo del Bressana (2-2)

Inizia con un pareggio il 2022 del Città di Vigevano di mister Imbriaco, che impatta 2-2 sul campo degli oltrepadani del Bressana nel recupero della tredicesima giornata di Promozione.

Un punto che serve poco al Città, considerando anche il fatto che per ben due volte è stato raggiunto nel punteggio dai padroni di casa. La prima occasione vera della gara è del Bressana, con Barcella che costringe Nucera ad un intervento provvidenziale. Da qui il Città prende campo e si fa vedere dalle parti del portiere arancionero con una certa frequenza. Al 28’ arriva infatti il vantaggio ducale grazie a Pelli, bravissimo a sfruttare con un diagonale chirurgico il palo colpito dal compagno di reparto Limiroli. Prima del riposo il Città avrebbe l’occasione di incrementare il vantaggio diverse volte con i suoi attaccanti, che però non riescono ad incidere.

La seconda frazione si apre con la beffa: Di Stefano cerca l’alleggerimento su Nucera con un retropassaggio, il portiere ducale però non è sulla giusta traiettoria e il pallone finisce in rete per un clamoroso autogol che permette agli oltrepadani di pareggiare. La reazione del Città è rabbiosa e già all’11’ ancora Pelli riporta i biancoazzurri in vantaggio sfruttando una deviazione scaturita dal tiro di Migheli. Nel giro di pochi minuti il Città ha ancora alcune occasioni prima con Damiani su punizione e poi con Ragusa, ma non riesce a chiudere il match. Al 20’ è allora il Bressana ad andare a segno con Barcella che riesce ad imprimere al pallone una traiettoria imprendibile per Nucera. Negli ultimi 25 minuti di gara i ducali provano a trovare il gol della vittoria ma il forcing viene controllato dai padroni di casa, con la gara che si chiude sul 2-2. Per la mole di occasioni create e per l’andamento del match, quelli di oggi per il Città sono due punti persi in uno scontro diretto per la salvezza.

Domenica prossima sarà quindi fondamentale mantenere il gol di vantaggio sul campo del Vistarino, nel recupero degli ultimi 20 minuti di gara, per guadagnare punti fondamentali contro un’altra concorrente diretta.