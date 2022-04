Basket, serie B: la Elachem cede contro Oleggio all'overtime (77-79)

Oleggio beffa la Elachem Vigevano (77-79) e passa al “Basletta” dopo un overtime. I ducali restano spalla a spalla con gli avversari sino all’ultimo sprint. I ducali allungano sul 75-72 nel supplementare ma Touré prima e Colussa poi costruiscono l’allungo. Poi ancora Touré fa l’1/2 dalla lunetta che chiude il discorso.

Procacci (foto Marmonti) gioca il pick-and-roll con Mercante

Vigevano costruisce un buon primo quarto (22-18) ma incappa in un secondo periodo nel quale si segna pochissimo e Oleggio piazza un 10-15 di frazione che fissa il 32-33 del riposo lungo. Il terzo periodo scivola via sul filo dell’equilibrio (20-22) e cosi anche l’ultimo periodo (20-17). I piemontesi scappano sul 60-53 con Del Debbio con meno di 5' da giocare. Gatti e Mercante ricuciono e Ferri piazza la tripla del 65-68 con 1’46”da giocare. Riva allunga sul 67-70 ma non è ancora finita. Perché c’è Peroni a ciuffare il trepunti del 72-72 quando mancano solo 32” all’ultima sirena. Vigevano ha anche la palla per chiudere il match ma il tiro di Mercante muore sul ferro.

Gatti (foto Marmonti) conclude a canestro

«Oleggio ha giocato una grande partita – commenta coach Paolo Piazza - soprattutto tra il terzo e quarto quarto ha trovato canestri difficilissimi, sotto pressione. Difensivamente poi – aggiunge il tecnico ducale – ha tenuto le situazioni di uno-contro-uno sui cambi sia sul perimetro che vicino a canestro. Il questo momento siamo stanchi – prosegue – e abbiamo rotazioni ridotte per necessità e per scelta. Da tempo ci alleniamo male; i ragazzi hanno dato tanto nei mesi passati. Se aggiungiamo la fortuna non ci sta aiutando, ecco che possono concretizzarsi partite come queste».