Basket, serie B: il sogno diventa realtà. La Elachem conquista la finalissima per la serie A

Le notti magiche esistono. Ne sta vivendo una la Elachem Vigevano che dopo una autentica battaglia ha ragione di San Vendemiano (70-62) in una gara-5 da togliere il respiro e conquista con pieno merito l'accesso alla finalissima per la serie A contro Cividale.

Il "Basletta" e il pubblico ducale (foto Laura Marmonti)

La sfida si annuncia tesissima, come deve essere una partita “win or go home” e i ducali salutano gli avversari con una tripla di Peroni. Sarà lui, all'altro capo del match, a trovare quella che suonerà la carica per i suoi. Ma per arrivare a quel momento la Elachem deve attraversare un buon primo quarto (22-17), un discreto secondo, nel quale contiene il ritorno di San Vendemiano (36-35 al 20') ed un terzo problematico.

Pippo Rossi (foto Laura Marmonti) chiede il sostegno del pubblico

Perché è lì che i ducali corrono il rischio di vedersi sfilare il portafoglio; sulla schiacciata di Vedovato (40-44 a -4'16”), una botta di adrenalina, coach Piazza ferma il tempo. Gatto sigla il 43-48 e all'ultimo riposo è 47-53.

La carica agonistica di Gianluca Giorgi

Lì davanti c'è il bivio: continuare il sogno o chiudere una stagione comunque meravigliosa. La Elachem però ha una fame insaziabile. Rossi prende i suoi per mano e dopo la tripla di Peroni e il canestro di Gatti, cancella dal tabellone i trevigiani con la parabola più dolce dell'anno. C'è ancora spazio per l'orgoglio di Sanguinetti, ma è solo per la statistica. E' ancora il capitano a piazzare il colpo finale. Il “Basletta” è già in festa da tempo. La serie A è a portata di mano.