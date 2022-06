Basket, serie B: Cividale-Elachem, tutto in una notte

Tutto in un notte. La Elachem Vigevano partirà domani pomeriggio dopo l'allenamento alla volta di Cividale del Friuli dove mercoledì sera alle 20 è in programma gara-5 di finale. Una partita secca che vale l'accesso alla serie A. I ducali potranno contare anche su Gianluca Giorgi che nella sfida persa ieri pomeriggio al “Basletta” (56-70) ha riportato una botta ad una spalla.

Il g.m. della Elachem, Marino Spaccasassi

«Nulla è ancora deciso – commenta il general manager della società di via Carducci, Marino Spaccasassi – certo servirà una grande partita. Per vincere sarà necessario che Cividale giochi un po' meno bene di ieri e noi si faccia l'ultimo sforzo. E comunque vada a finire – aggiunge – per noi questa stagione è stata straordinaria. Non avevamo previsto di giocarci la finale e invece dopo quattro partite siamo ancora in corsa. Tutto può ancora accadere».

Non ci sarà, come invece auspicato, il maxi-schermo in piazza Ducale per problemi di carattere organizzativo.