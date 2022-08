Elachem, da lunedì scatta la nuova stagione ; via alla sottoscrizione degli abbonamenti

Scatta lunedì prossimo la nuova stagione della Elachem Vigevano che si appresta ad affrontare uno dei campionati di serie B più impegnativi di sempre. I ducali di coach Paolo Piazza, che hanno sfiorato la promozione in serie A, sono chiamati ad un'altra stagione di altissimo livello che ha come primo obiettivo il mantenimento della categoria possibilmente passando da uno dei primi quattro posti che danno anche accesso al play-off promozione.

Da lunedì scatta anche la campagna abbonamenti per la nuova stagione

Sempre lunedì prossimo scatta la campagna abbonamenti. Tre le tipologie previste: quella “tifoso sostenitore” a 200 euro, che comprende tutte le partite casalinghe di Supercoppa, campionato e play-off con la possibilità di scegliere il posto; l'”abbonamento standard” a 120 euro che comprende tutte le partite di campionato e l'«abbonamento ridotto” a 60 euro per tutte le partite casalinghe e valido per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Dal 22 al 29 saranno gli abbonati dello scorso anno a poter esercitare il diritto di prelazione; gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in sede dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Con le stesse modalità dal 29 agosto in avanti è prevista la vendita libera.