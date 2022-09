Ciclismo, domenica 11 settembre la prima edizione della "Mediofondo Città di Vigevano"

Questa mattina (lunedì) presso l’Aula Consiliare del Comune di Vigevano, è stata presentata la prima edizione della “Mediofondo Città di Vigevano”, gara ciclistica amatoriale che si terrà la prossima domenica 11 settembre. La manifestazione, promossa da Avis ed organizzata dall’Asd Ciclisti Vigevanesi assieme al negozio "Bike Brothers" con il patrocinio del Comune di Vigevano, inizierà alle ore 8 di mattina in piazza ducale, con partenza della gara prevista per le 9 circa.

Alla conferenza stampa erano presenti Ambrogio Cottino e Nicola Mucciaccia dell’Asd Ciclisti Vigevanesi, il presidente dell’Avis Vigevano Simone Carnevale Maffè e Diego Stolfi, titolare del negozio “Bike Brothers” a Cassolnovo, oltre all’assessore allo sport Nunzia Alessandrino.

“Questa prima edizione è l’insieme di vari tasselli che si sono allineati nel tempo- ha dichiarato Ambrogio Cottino dell’Asd Ciclisti Vigevanesi - Prima di tutto, devo ringraziare l’Avis e il presidente Carnevale Maffè per l’enorme supporto che ci ha dato, contribuendo economicamente all’acquisto delle maglie che saranno utilizzate durante la gara e per le medaglie. Sentivamo la necessità di tappare un buco in città, dove ormai non c’è più nessuna società che faccia ciclismo. Proprio per questo abbiamo pensato che la cicloturistica dovesse partire dalla piazza ducale e avere il nome della nostra città, da qui il nome di “Mediofondo Città di Vigevano. La gara sarà amatoriale e a velocità controllata, con un’auto a dettare il percorso e di conseguenza la velocità media. Il percorso sarà lungo 77 km, da Vigevano a Pavia e ritorno e sarà aperto ai soli tesserati presso l'Asd Ciclisti Vigevanesi. Il costo di tesseramento è di 10 euro. Ci sarà anche un percorso per agonisti, che prevede il passaggio sulla salita di Parasacco, dove verranno tenuti i tempi con un microchip che verrà consegnato prima della partenza. Vi saranno 12 categorie distinte per fasce d’età. Ai primi tre classificati di ogni categoria verrà consegnata una medaglia, fornita da Avis. Per ora abbiamo già superato i cento partecipanti, mi auguro di arrivare addirittura a duecento: sarebbe un traguardo meraviglioso”.

Oltre alle medaglie per i migliori piazzamenti, verrà messo in palio un premio per la categoria più numerosa e uno da parte del Comune di Vigevano.

Per l’iscrizione è possibile contattare l’Asd Ciclisti Vigevanesi alla seguente mail asdciclistivigevanesi@gmail.com, oppure recarsi presso il negozio “Bike Brothers” a Cassolnovo oltre che in piazza ducale prima dell’inizio della manifestazione, dove verrà consegnato un gadget ad ogni partecipante. Inoltre, sempre in piazza ducale, al termine della gara, verranno consegnati quaranta premi ad estrazione.