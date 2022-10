Basket serie B, la Elachem "battezza" il campionato con una netta vittoria su Varese (82-56)

La Elachem Vigevano “battezza” la nuova stagione con una vittoria nettissima sul Campus Varese (82-56) nonostante l’assenza di Peroni e la condizione ancora non ottimale di Laudoni. Ai ducali di coach Paolo Piazza serve un quarto per prendere le misure (14-12 al 10’) per poi prendere il largo.

Giovanni Ragagnin al tiro (foto Laura Marmonti)

Il secondo periodo (20-9 di parziale) porta la firma del capitano Pippo Rossi che suona la carica e porta i suoi dal 14-14 dell’11 al 29-14 del 14’. A quel punto è Sorrentino a spezzare il parziale aperto di 15-0 per i ducali che indirizza la partita. I gialloblù scalano solo le marce per poi allungarle e chiudere con il 34-21 del riposo lungo.

Pippo Rossi lotta sotto ai tabelloni (foto Laura Marmonti)

Il terzo quarto di apre con una tripla di D’Alessandro (37-21) con Vigevano che tiene saldamente il controllo del match e ha buone cose da Stautmanis e Ragagnin a conferma che la scelta di puntare su “under” esperti consente di avere rotazioni davvero profonde. Varese prova a lottare per avere una partita ma la Elachem tiene gli avversari oltre la distanza di sicurezza. Benites infila la tripla del 53-34 con poco più di 3’ da giocare nel quarto e all’ultima sosta è 53-39.

Jacopo Mercante conclude in sottomano (foto Laura Marmonti)

Pratica chiusa? Per niente perché la Elachem produrrà 29 punti nell’ultima frazione concedendone solo 17 agli avversari. Il divario resta larghissimo; Rossi pesca Ragagnin per la tripla del 64-49 poi ciuffa il libero del 69-49. Assui trova i nylon dall’arco più lontano ma ci pensa Mercante a replicare per il 72-52 quando ci sono da bruciare poco più di 3’. Vigevano ne ha ancora è c’è spazio per la tripla del giovane Nicola per fissare l’82-54 che solo un canestro di Carita ad un pugno di secondi dalla sirena finale modifica nell’82-56 finale.