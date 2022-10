Balla&Snella: la ginnastica che rimette in forma il fisico e l’umore!

Capire che dedicare del tempo a voi stesse è un atto d’amore al quale non potete più rinunciare, non è cosa da poco. È arrivato il momento per darsi una mossa. E lo sanno bene Davide Camera e Doriana Guzzo di Balla&Snella® che sono prontissimi a farvi provare questa emozione chiamata “ballo” nella loro sede di Vigevano.

Balla&Snella® unisce il divertimento delle coreografie del ballo e l’allenamento a intensità intervallata (H.I.I.T.) una disciplina dolce, che sta aiutando sempre più donne a cambiare il loro aspetto fisico.

Il tutto in un’unica filosofia: “Dimagrire Ballando” e agli uomini è (vietato l’ingresso). Molte donne iniziano ad andare in palestra, ma poi rinunciano perché capita che si sentano a disagio per la loro presenza. Praticamente non sono a loro agio.

In Balla&Snella® nessuno ti giudica per il tuo fisico, nessuno ti giudica per come ti muovi. Puoi ottenere il tuo aspetto non solo armioso, ma ciò che desideri, ballando e divertendoti in un ambiente di totale sicurezza. Diventerete consapevoli che la vostra vita accolta da musica e danza risulterà più serena e ricca di colori. La vostra testa sarà più leggera, anche perchè questa disciplina vi aiuterà ad alleviare tante patologie. Ci sono momenti che sarete circondati da negatività e da stress, questa è la medicina giusta per dire Stop. Riscoprire la femminilità è già un primo passo per iniziare.



Ecco il programma realizzato per le donne di tutte le età: perdere peso, tonificare, rassodare tutto il corpo, bruciare fino a 700 kcal a lezione. Diventerete più agili e flessibili, perchè oltre alla linea apprezzerete anche il cambiamento del portamento e della vostra postura. Davide Camera e Doriana Guzzo hanno iniziato a ballare assieme nel 2008 e nonostante la giovane età hanno alle spalle oltre vent’anni di esperienza nel settore della danza sportiva. Nel settembre del 2020, in piena pandemia, hanno scommesso sul format Balla&Snella® e hanno ufficialmente aperto la loro sede.

Oggi i corsi sono frequentati da oltre centocinquanta donne, le quali possono scegliere di allenarsi in tre fasce di orari differenti, dal lunedì al venerdì.