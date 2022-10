Volley, serie B2: la Florens cade all'esordio contro la Issa Novara

Non parte bene l'avventura della Florens nel suo ritorno in B2. Nel match di sabato 8 ottobre la compagine ducale è infatti incappata in una netta sconfitta per 3-0 in casa della Issa Novara: una trasferta che, già dalla vigilia, appariva particolarmente insidiosa per le vigevanesi visto l'alto valore delle rivali, che la scorsa stagione avevano sfiorato la promozione in B1 e in estate si sono ulteriormente rafforzate con una importante campagna acquisti.

La formazione novarese ha confermato il feeling particolare con la Peretti, la propria palestra di casa, già palesatosi nella stagione scorsa: le ragazze di coach Colombo ne hanno pagato le conseguenze soprattutto nel primo set, quando sono state travolte per 25-16. Copione simile nella seconda frazione di gioco, con le ducali ancora ko sul punteggio di 25-20; meno severo, ma ovviamente non sufficiente a riaprire il match, il punteggio del terzo e ultimo periodo, un 25-21 che ha consegnato la vittoria in mano alle piemontesi.

Archiviata la prima uscita stagionale con un nulla di fatto, ora è già tempo di pensare al prossimo incontro: il prossimo sabato 15 ottobre, alle ore 18, le Tigri debutteranno in casa al PalaBonomi contro le biellesi del Team Volley.