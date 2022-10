L'impresa di Monica Cordano: compiuto il periplo di Capraia

Una impresa straordinaria, fatta di preparazione e volontà. Sabato mattina Monica Cordano, 49 anni, di Cassolnovo, di professione infermiera al 118, è stata la prima donna della storia a compiere a nuoto il periplo dell’isola di Capraia, al largo della Toscana. Sette ore e 14 minuti ininterrotti per coprire i 20 chilometri complessivi. Il via è stato dato dal porto di Capraia alle 9.40 che è stato anche il traguardo che l’atleta lomellina ha tagliato alle 16.54. Nella sua impresa Monica Cordano è stata assistita da un team di 6 persone che l’hanno seguita bracciata dopo bracciata con un gommone ed un kayak. Ad assistere la nuotatrice lomellina nella sua performance ci sono stati virtualmente anche i bambini di “Abbracciamoli”, la Onlus che si occupa del contrasto alla leucemia infantile. Non è stata un’impresa facile la sua non solo per la portata complessiva ma anche per il fatto che in diversi punti del meraviglioso mare toscano, le correnti hanno contrastato lo sforzo della nuotatrice.

La nuotatrice lomellina durante la sua performance

«Ho voluto mandare un messaggio di rispetto per la vita e l’ambiente - ha detto Monica Cordano - “Abbracciamoli” Onlus è stata la mia bandiera. Spesso le mie nuotate hanno uno sfondo benefico - ha poi aggiunto - Mi piace unire lo sport alla solidarietà. Il nuoto in acque libere è un po’ un paradigma: bracciata dopo bracciata si giunge al traguardo, così come le persone, i bambini, passo dopo passo affrontano il lungo e tribolato percorso delle malattia per raggiungere la guarigione».

La distanza da coprire è stata di 20 chilometri

Garante della prova della nuotatrice cassolese è stata una delegazione della Lega Navale Italiana di Capraia Isola che ha ideato questa sfida nel 2015 dopo che alcuni nuotatori, già due anni prima, avevano effettuato il periplo dell’isola a nuoto a staffetta, dando vita ad una manifestazione, la “Caprajalonga”, che si svolge ancora. Il percorso seguito è stato all’esterno delle diverse zone dell’isola sottoposte a protezione integrale del parco marino anche per non disturbare gli esemplari di foca monaca che sono tornati da poco a ripopolare l’isola. Ad oggi l’impresa del periplo di Capraia a nuoto è riuscita soltanto a tre atleti; Monica Cordano è la prima e sinora unica donna.