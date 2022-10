Basket, serie B, Elachem con il batticuore: Legnano si arrende all'ultimo tiro (67-64)

Va alla Elachem Vigevano il primo vero scontro di alta classifica della stagione. I ducali domano Legnano (67-64) mettendo il proprio sigillo su una partita segnata da un grandissimo equilibrio. Dopo i brodini con Varese e Alba i gialloblù di coach Paolo Piazza erano chiamati a confermarsi alla presenza di una delle squadre partite con dichiarate ambizioni di aggancio delle prime quattro posizioni.

Mitch Peroni al tiro (foto Laura Marmonti)

E quella che è scaturita è stata una partita vera. L’equilibrio regna sovrano dopo l’effimero 4-1 della partenza siglato da D’Alessandro. Antonietti imbuca il 7-7 con poco più di 7 minuti da giocare. Rossi pesca Laudoni, Stautmanis segna l’11-7 ma non è l’allungo. Anzi Terenzi ciuffa in vantaggio esterno (11-12) con 5’ abbondanti da bruciare e al primo riposo è 13-15.

Kristofers Stautmanis ha offerto un solido contributo (foto Laura Marmonti)

Nel secondo periodo i ducali tengono per un paio di minuti poi provano lo strappo che, quando Peroni infila la tripla del 20-15 sembra potersi concretizzare. Legnano invece è sempre lì e quando Marino pesca Drocker per la tripla passa pure avanti (20-21 al 24’). Da lì inizia una incredibile altalena con le squadre che non riescono mai ad avere più di due possessi pieni di distacco. E alla sosta lunga Vigevano è avanti di misura (33-32).

Jacopo Mercante al tiro dall'angolo (foto Laura Marmonti)

Il terzo quarto non cambia copione (14-12 il parziale) con le due formazioni sempre a contatto. La Elachem prova a scrollarsi di dosso Legnano con una tripla di Laudoni (37-33 al 21’) ma Antonietti prima e un triplone di Drocker poi ribaltano l’ineriza (37-38 al 25’). Allora ci prova Benites (40-38) ma c’è il solito Drocker (17 punti alla fine) a fare da zavorra. Si entra così nell’ultimo minuto in perfetta parità (44-44). Rossi ciuffa il trepunti del 47-44 a 40” dalla penultima sirena che fissa il risultato del 30’ perché l’ultimo tiro pesante ducale di Mercante svernicia il ferro.

Giorgio Broglia lotta sotto i cristalli (foto Laura Marmonti)

Si entra così nell’ultima frazione che tiene incollati gli spettatori ai seggiolini. Perchè Vigevano adesso fa sul serio: Broglia, e Laudoni mettono i punti del 53-45 che costringono gli ospiti ad andare in timeout. Ma ad uscirne bene sono i gialloblù: tripla di D’Alessandro e 56-45. Sembra la sterzata che può cambiare il volto al match. Invece gli ospiti iniziano la risalita con due triple di Casini (56-51 al 34’). Vigevano riesce a tenere luce tra sé e gli avversari mentre il cronometro incede con la solita lentezza per chi sta davanti. A un minuto dalla fine il margine è ancora buono (65-59) e quando Rossi trova il 67-61 con 33” sul cronometro sembra fatta. Drocker però di uscire con il referto giallo da via Carducci non ne vuole sapere e fa scintillare il nylon con la tripla del 67-64. La Elachem ha la palla per chiudere il discorso ma Rossi sbaglia. Casini raccoglie il rimbalzo e arma la mano di Marino il cui tiro per l’overtime muore sul ferro e consegna ai vigevanesi due punti d’oro.