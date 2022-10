Volley, serie B2: al PalaBonomi si rialza la Florens, Bonprix schiantata

Al PalaBonomi, la Florens torna a brillare. Nel primo match casalingo della stagione, andato in scena sabato 15 ottobre alle 18, la compagine vigevanese ha trovato il primo acuto dal suo ritorno in B2 domando per 3-1 le biellesi del Team Volley. Al contrario della gara d'esordio, a questo giro la Florens scendeva in campo con i galloni della favorita, potendo contare su una formazione nel complesso di maggior esperienza rispetto alle rivali, neo promosse in categoria.

Il campo ha confermato il risultato: di fronte a una buona cornice di pubblico, le ragazze guidate da coach Stefano Colombo sono partite in quarta, con un primo set dominato e chiuso sul 25-16. Più combattute le frazioni successive, la seconda sempre vinta dalle Tigri (25-23) e la terza appannaggio invece delle ospiti ai vantaggi (24-26). Per Arapi e compagne nulla di compromesso: la gara è stata infatti blindata nel quarto periodo con un perentorio 25-15, sancendo il 3-1 che ha messo in cassaforte i primi punti per le ducali.

Nel prossimo week end (sabato 22 ottobre) di nuovo una sfida casalinga per le vigevanesi che tra le mura amiche ospiteranno l'Albisola, attuale capolista del girone con 6 punti.