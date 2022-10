Volley, serie B2: la Florens cade a Torino contro la capolista

Niente blitz esterno per la Florens. Dopo due convincenti vittorie fra le mura amiche, ieri sera la compagine ducale è caduta in quel di Torino, perdendo per 3-0 in casa della capolista Ascot Labormet. Una gara che si preannunciava complicata già alla vigilia, visto il ruolino di marcia di tre vittorie consecutive (di cui una ai tie break) mantenuto dalle piemontesi nelle prime tre giornate del campionato di B2 femminile.

Eppure le vigevanesi non sono andate sotto la Mole con l’idea di fare da comparse: lo dimostra il primo, combattutissimo set, vinto dalla lasalliane solo ai vantaggi (26-24) e nel quale le ragazze di coach Stefano Colombo hanno dato più l’impressione di poter mettere sotto scacco le padrone di casa. Meno positive, seppur senza grosse debacle, le due frazioni di gioco successive, con la Labormet che ha serrato i propri ranghi infliggendo un doppio 25-20 che ha costretto le Tigri a tornare in Lomellina a mani vuote.

Nel prossimo turno, al PalaBonomi di Vigevano, la Florens avrà un’importante occasione di riscatto contro Rivarolo, attuale fanalino di coda del girone e quindi avversaria da battere a tutti i costi per cercare di rilanciarsi ai piani alti della classifica.