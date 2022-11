Volley, serie B2: Florens regina in casa, battuta anche Rivarolo

Al PalaBonomi non si passa. Una regola aurea di questa prima parte di stagione per la Florens, che ieri sera ha infatti confermato la propria imbattibilità casalinga domando per 3-1 le neopromosse del Rivarolo. Un successo importante, per classifica e morale, e che non deve apparire scontata: nonostante l’ultimo posto nel girone, le piemontesi hanno infatti fatto sudare la compagine di casa, uscita vittoriosa dopo quattro set di battaglia.

Nella prima frazione di gioco, dopo un primo accenno di volata (12-7) la gara si impantana sul punto a punto: sul 20 pari però, approfittando di una battuta a rete delle rivali, la Florens riprende in mano la situazione e con una schiacciata di Liguori chiude sul 25-21.

Molto equilibrato il secondo set, chiuso per 25-20 dalle Tigri con le ospiti che pagano parecchie imprecisioni sia in battuta, sia in ricezione. E’ però nel terzo periodo che la partita rivela una svolta inaspettata: le piemontesi trovano un primo break sul 3-7 e, sulle ali dell’entusiasmo, sovrastano una Florens apparsa un po’ sulle corde portando a casa il set sul 13-25.

La stanchezza si vede anche nella quarta frazione di gioco, dove la compagine di casa va prima sotto (11-16) ma riesce a rimontare passando dal 12-19 al 23 pari. La contesa si decide quindi ai vantaggi, con un attacco sbagliato delle ospiti che fa scoppiare la gioia al PalaBonomi sul 26-24.

Le ducali sono ora all’ottavo posto in classifica a quota 9: lontano dalla zona retrocessione, ma qualche passo indietro anche dalle posizioni di vertice. Sabato 12 novembre, a Torino, le Tigri se la vedranno contro il Cus Collegno in piena “zona rossa” ad appena 4 punti: un’occasione, per Arapi e compagne, di trovare la prima vittoria stagionale lontano da viale Libertà.