Baskt, serie B: blitz della Elachem a Piombino (76-83)

Le triple di un ritrovato Peroni (26 punti con 8/13 da 3 punti e 21 di valutazione) spianano la strada al blitz toscano della Elachem Vigevano che batte Piombino (76-83) e resta in vetta alla classifica. Come nelle attese la trasferta più lunga per i ducali, che per questo sono partiti ieri, è anche la più impegnativa.

Anche Laudoni ha offerto un importante contributo offensivo (foto Giacomo Motta)

Il successo i ducali lo costruiscono con il terrificante 10-27 di parziale di apertura che fa sbandare i padroni di casa che si aggrappano a Piccone per rientrare per il 20-29 della prima sosta. Da lì in avanti il match si snoda sul filo dell’assoluto equilibrio con Piombino che non riesce a ricucire e con il 18-18 della seconda frazione al riposo lungo è 38-47.

Anche il terzo periodo è sostanzialmente in equilibrio (17-16) con la Elachem che gestisce il vantaggio e non consente ai padroni di casa di avvicinarsi. Peroni ciuffa la tripla del 38-50 con poco più di 30” bruciati sul cronometro. I toscani provano a rosicchiare punti (46-53 firmato Venucci dopo 4’28”). Tiberti accorcia sul 50-60 ma una tripla di Benites dice 50-63. Prima dello stop c’è ancora tempo per la tripla di Bianchi per il 55-63.

Si entra nell’ultimo periodo con qualche preoccupazione perché adesso Piombino ci crede e risale la corrente: con 2’ abbondanti da giocare Peroni trova il nylon dalla linea più lontana per il 70-79. Venucci accorcia sino al 74-79. Adesso bisogna essere attentissimi: Tiberti imbuca il 76-79 con 39” da giocare e porta i padroni di casa ad un solo possesso di distacco. Ma la Elachem dopo il timeout cerca e trova Peroni per il “bacio della morte”. Poi ci pensa Rossi con un libero e una palla recuperata a far scorrere i titoli di coda.