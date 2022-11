La vigevanese Giulia Sommi si laurea campionessa italiana di maratona

Più forte di tutto. La vigevanese Giulia Sommi, 35 anni, si è laureata questa mattina a Ravenna campionessa italiana di maratona, chiudendo la sua prova nel tempo di 2h 41'13". Un successo inatteso per l'atleta in forza alla Pro Patria Milano, allenata da Giorgio Rondelli, è per questa ancora più soddisfacente.

Giulia Sommi subito dopo la fine della gara

Giulia Sommi si è presentata all'appuntamento di questa mattina dopo il ritiro di Berlino a causa di uno stiramento che si era manifestato poco la metà della gara. E il suo primo obiettivo era quello di testare la sua condizione e certificare il completo recupero. Invece le cose si sono messe al meglio e ha potuto tagliare il traguardo da seconda assoluta alle spalle di un'atleta keniana.

L'atleta vigevanese era reduca da un infortunio alla maratona di Berlino

«L'ho sentita subito dopo aver tagliato il traguardo - racconta il padre Marco - e mi ha detto che è stata una gara difficile per il tracciato e il vento come conferma il suo tempo lontano dalle 2 ore 35' che ha fatto registrare lo scorso anno a Valencia. Ma è ovviamente una grandissima soddisfazione». E lo è ancora di più perché Giulia Sommi non è un'atleta professionista e che per questo deve misurarsi anche con la difficoltà di conciliare l'attività professionale con quella sportiva.