Gli atleti della squadra nazionale Fisip - Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici - Martina Vozza con Ylenia Sabidussi e Federico Pelizzari saranno protagonisti venerdì 18 novembre alle ore 21 dell’evento “Da Pechino verso Milano Cortina. Storie di ragazzi che vogliono vincere nello sport e nella vita”, ospitato nell’Aula Consiliare del Comune di Vigevano. I ragazzi dialogheranno con il giornalista Pierangelo Molinaro e saranno accompagnati dal presidente Fisip Paolo Tavian e dai tecnici della squadra Elena Semplici e Ugo Orsanelli, rispettivamente Fisioterapista e SkiMan.

L'incontro - organizzato dall’associazione Aldo Pollini in stretta collaborazione con il Comune, l'Assessorato allo Sport e Pool Vigevano Sport - vedrà la presenza del sindaco Andrea Ceffa, dell’assessore con delega a Sport, Attività Produttive e Commercio, Decoro Urbano, Pari Opportunità Nunziata Alessandrino e il presidente di Pool Vigevano Sport Oscar Campari. I ragazzi, sostenuti nel loro percorso di preparazione dall’Associazione Aldo Pollini, racconteranno l’esperienza vissuta a Pechino e le fatiche, i successi e le emozioni del loro percorso in avvicinamento al prossimo appuntamento olimpico.

“All’Associazione Aldo Pollini va un ringraziamento doveroso da parte mia e della Federazione che presiedo – sostiene il Presidente della FISIP Paolo Tavian - per tutto ciò che sta facendo per i giovani atleti con disabilità, sia tesserati per la FISIP, sia esterni ad essa. Dandoci l’opportunità di essere protagonisti all’evento di Vigevano del prossimo 18 novembre, la “Aldo Pollini” ci offre l’occasione per parlare di sport e disabilità e quindi continuare a portare un messaggio di cultura sportiva in tutte le nostre regioni italiane. Migliorare la cultura paralimpica in Italia è il nostro vero obiettivo. Poter contare su chi, oltre che mettere materialmente a disposizione dei nostri atleti i mezzi per svolgere l’attività sportiva, ci offre anche l’opportunità di farlo con eventi come quello della prossima settimana, per noi è fondamentale e gratificante. Ecco perché l’Associazione Aldo Pollini è per la FISIP una realtà molto importante. E con un quadriennio davanti a noi avremo modo di costruire insieme un rapporto proficuo e denso di contenuti”.

“La collaborazione con la Federazione Nazionale è iniziata a settembre dello scorso anno - spiega la presidente dell'Associazione Raffaella Pollini - e si è concretizzata con azioni specifiche a supporto degli atleti. Questo progetto che si proietta verso l’appuntamento di Milano Cortina 2026 è tra gli impegni di lungo termine dell’Associazione, che quindi vuole non solo confermare ma allargare quanto più possibile la collaborazione con la Federazione e con gli atleti. Tra gli obiettivi dell’Associazione c’è l’attenzione alla divulgazione e promozione di sport e disabilità e proprio per questo, potrebbe svilupparsi ulteriormente il sostegno dell’attività sportiva paralimpica non solo agonistica, avvicinando i giovani agli sport invernali e in particolare allo sci".

Venerdì 18 non si parlerà, infatti, solo di paralimpiadi: la serata ospiterà anche l’atleta di Gambolò Stefano Finocchiaro, giovane ex pugile vincitore di 2 medaglie d’argento ai campionati lombardi, grande appassionato di sport, che dopo un grave incidente sta riprendendo la sua sfida sportiva ed è impegnato nelle prove di attività agonistica, in particolare con l’Atletica Vigevano.

Il Comune di Vigevano, tramite l’Assessorato allo Sport, ha subito sostenuto l’evento organizzato dall’Associazione Aldo Pollini. L’assessore Nunziata Alessandrino nell’evidenziare che è obiettivo del proprio assessorato sostenere e promuovere l’inclusione nelle attività sportive delle persone diversamente abili, ha ritenuto l’evento “una importante occasione per divulgare le storie di rinascita di atleti agonisti affinché possano dare fiducia e consapevolezza a coloro che a causa della disabilità si chiudono in sé stessi. L’Associazione Aldo Pollini è l’unica nel nostro territorio che ha il nobile scopo di sostenere atleti diversamente abili e, per questo motivo, la neo costituita Commissione Giochi Olimpici Invernali 2026 ha ritenuto possa diventare uno degli organismi con cui dialogare e porre in atto iniziative in materia di sport paraolimpico”.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta Facebook sulla pagina dell'Informatore Vigevanese.