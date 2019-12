Auguri di Natale a tutto Gospel

Il gruppo nel suo piccolo ha fatto la storia. La racconta Barbara Natta Lagomarsino, una delle vocalist insieme a Fabrizio Celvini, Mattia Del Conte, Francesca Tosarello e Gaia Pedrazzini. Il pianoforte lo suona Daniele Perini. «Quando siamo nati l’usanza era quella dei grandi cori di gospel, composti anche da 50 o 60 persone – spiega – e siamo arrivati noi, in cinque. Ogni cantante equivaleva a un intero gruppo di coristi. Adesso mi sembra lo standard, è pieno di ensemble piccoli e spuntano come funghi. Intanto noi ci siamo ancora. Dire che abbiamo aperto una strada non mi sembra azzardato». Il nome dell’ensemble è ispirato al brano Blue In Green, terza track dell’album Kind Of Blue di Miles Davis, musica di Miles Davis e Bill Evans, un brano circolare costituito da simmetrie geometriche, la cui forma strutturale prevede delle sezioni a specchio. Concetti che bene simboleggiano l’intenzione dei Blackinwhite di mirare a un progetto il cui valore trascenda le differenze tra cultura nera e cultura bianca, collegandole in modo circolare, un progetto che rifletta il valore intrinseco dell’arte, espressione della nostra umanità condivisa.

«Cerchiamo di essere il più fedeli possibili agli arrangiamenti originali – continua la Natta Lagomarsino – anche a costo di trascrivere tutte le partiture ad orecchio. Così si faceva una volta, è l’unico modo a volte per non risultare fuorvianti. E poi… ci piace così! La nostra formazione è quella del jazz, la musica che adoriamo ancora. Il nostro nome infatti deriva da “Blue in green”, la terza traccia nel leggendario album “Kind of blue” di Miles Davis, composto nel 1959. Un brano circolare, simmetrico. Il nostro nome, Blackinwhite, ha il significato che tutti intuiscono. Noi abbiamo la pelle bianca, non vogliamo imitare gli afro-americani, ma collegare le differenze per creare il nostro sound».

E così con questo coro dal sapore innovativo, tuttora in grado di rappresentare uno standard di qualità per tutti almeno in Italia, il teatro Moderno fa gli auguri ai suoi spettatori. Non solo a quelli abituali ma anche a chi per la prima volta sceglierà di farsi cullare da queste note calde e da queste voci avvolgenti, conservando un ricordo che andrà ben oltre la notte di Natale, soltanto pochi giorni più tardi, ma potrebbe anche rimanere per sempre. E magari spingerli a seguire il Blackinwhite Gospel Choir sui palchi di tutta Italia.