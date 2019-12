Aperol Spritz porta a Bormio l'aperitivo più colorato d’Italia

Il 28 e 29 dicembre l’inimitabile anfibio Aperol animerà infatti alcuni locali della rinomata meta sciistica nel cuore della Valtellina, trasformandosi in una speciale postazione DJ, dove sarà possibile godersi un Aperol Spritz e rilassarsi dopo una giornata sugli sci.

DJ set, gadget e tantissime sorprese vi aspettano il 28 dicembre, dalle 11 alle 14, presso il Ristorante Girasole a Bormio 2000, direttamente sulle piste da sci, e la sera, dalle 17 alle 21, presso il locale Be White, ai piedi delle piste. Il 29 dicembre l’anfibio Aperol sarà invece allo Zeta Pub, dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Due giornate di allegria e spensieratezza, occasioni uniche per vivere lo spirito di Aperol Spritz anche sulla neve e rilassarsi con un brindisi d’eccezione ad alta quota in pieno stile Happy Together e a ritmo di musica.