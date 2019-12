Il Pagante, Merk & Kremont e il Capodanno “stellato” al Super G di Courmayeur

La colonna sonora resta sempre il dettaglio clou delle giornate e degli après-ski al Super G: tanta musica, top producer in consolle e anche eventi live. Come il concerto de Il Pagante, il trio milanese che con la sua “Settimana Bianca” ha fatto ballare l’Italia intera, atteso per il 30 dicembre tra le 14.30 e le 16.30. Il 2 gennaio toccherà invece a Merk & Kremont, i dj di Milano che hanno scaldato le platee dei grandi club d’Europa, nonché produttori delle hit di Fabio Rovazzi e Benji & Fede (tra gli altri). Priorità di ingresso a chi ha prenotato un tavolo, a seguire (in base alla eventuale disponibilità rimanente) entrata libera fino al raggiungimento del limite massimo di capienza.

Eat: esperienze stellate con lo chef Andrea Berton

Lo chef Andrea Berton (1 stella Michelin ristorante Berton Milano e 1 stella Michelin ristorante Berton al Lago) segue da quest’anno l’offerta gastronomica di tutti gli outlet del Super G. In pista (o meglio ai fornelli) c’è una brigata di cucina pronta a dare forma e sostanza all’ispirazione dello chef milanese: l’obiettivo è creare piatti in sintonia con lo spirito della montagna e del Super G, portando in tavola una serie di proposte golose e divertenti. Non può mancare, ad esempio, la polenta, arricchita da fonduta al Grana Padano e tartufo bianco d’Alba, la sontuosa lasagna di crostacei o il merluzzo alla pizzaiola con pane croccante. Da accompagnare con lo champagne le tre pizze gourmet farcite con formaggio fondente e tartufo bianco d’Alba, con pomodoro e Pata Negra, o ancora con pomodoro, acciughe del Cantabrico Reserva e origano. In carta anche piatti per chi cerca qualcosa di più leggero, come insalate croccanti, zuppe e creme di verdure freschissime.

Il ristorante è aperto anche la sera, sia per gli ospiti dell’hotel sia per chi ha voglia di salire in quota (la funivia è aperta tutti i giorni fino alle 23.40).

Ride: un universo intorno allo sci

All’esterno si trovano tre esclusivi spazi open air: a cominciare dalla spettacolare Terrazza Ferrari dove, oltre alle celebri bollicine italiane, si possono gustare freschissime crudité di pesce nel fish bar con vista sulle montagne; la Terrazza Veuve Clicquot, è invece il regno dell’après-ski: beat & champagne in quota, per chiudere in bellezza la giornata sulle piste, con i dj set che iniziano nel primo pomeriggio (15.00) e accompagnano gli ospiti fino al tramonto; infine il Solarium MINI, dove è possibile bere un cocktail, godendosi sole, relax e ottima musica grazie alla collaudata collaborazione tra RDS e MINI. La musica sarà accompagnata dalla voce del conduttore Paolo Piva, l’ambassador del weekend sulle piste targato RDS 100% Grandi Successi. Ma non è finita qui: new entry è anche il Royal Sunday, il nuovo format firmato Royal Bliss per chi vuole ballare durante il pranzo della domenica (per tutta la stagione).