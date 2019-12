Tutti insieme verso il 2020 di corsa

I partecipanti possono scegliere tra una corsa non competitiva di 5,5 km circa (che partirà alle ore 22) e una camminata aperta a tutti di circa 2 km (che partirà attorno alle ore 23). Il percorso prevede la partenza da Piazza Ducale, quindi via Giorgio Silva, via San Francesco, via Dante, via Griona, via Boldrini, Corso della Repubblica, Castello (giro in senso orario), Strada Coperta Superiore, Cavallerizza, via Rocca Vecchia, via Roma e arrivo in Piazza Ducale (i partecipanti alla 5,5 km dovranno percorrere 3 volte il giro). È consigliabile utilizzare una torcia frontale. Terminata la corsa gli atleti potranno cambiarsi gli abiti e fare una doccia calda presso la Palestra Carducci, a pochi passi dalla Piazza Ducale, aperta per l’occasione. La serata continuerà poi con le premiazioni, il brindisi di mezzanotte per tutti i partecipanti in Piazza Ducale offerto dal Caffè Commercio, un spettacolare gioco di luci a cura di Zeta Service e tanta buona musica con Radio Ducale e DJSet Murphill. Si potrà anche cenare: al Ristorante Rinascimento di Piazza Ducale (su prenotazione, tel. 0381.70792) e al ‘Mr Hop’ di piazza Sant’Ambrogio (sempre su prenotazione, tel. 0381.091623). Quota d’iscrizione per la camminata-corsa: 0-6 anni gratis; 6-12 anni euro 8; quota piena euro 12 (comprende pettorale, assicurazione, ristoro finale, docce, spogliatoi e brindisi finale). La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Iscrizioni online su www.enternow.it; in alternativa presso lo Stadio Dante Merlo dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 (chiuso il 24, 25 e 26 dicembre) e direttamente in Piazza Ducale martedì 31 dicembre dalle 15 alle 18.30 e poi dalle 21.30.