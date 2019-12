Un 1° gennaio con la musica classica

Capodanno”, un classico altrove ma una tradizione giovane a Vigevano. Il primo giorno del 2020 del teatro Cagnoni sarà avvolto dalla musica grazie all’Orchestra Città di Vigevano. L’appuntamento è per mercoledì 1° gennaio alle 16,30. Quest’anno il programma proposto dai musicisti diretti dal maestro Andrea Raffanini sarà molto variegato, spaziando dai classici “un-due-trè” della tradizione austriaca, alle grandi arie d’opera, passando per le fatate atmosfere dei celebri balletti russi. Impreziosiranno il cast i solisti Eleonora Filipponi e Domenico Barbieri, che ammalieranno il pubblico reduce dal veglione di San Silvestro con pagine immortali composte da Gioacchino Rossini, George Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti e altri autori conosciutissimi. A fare da “fil rouge” ai vari momenti del concerto saranno le parole di Max Di Landro (attore del Gruppo Parole a Manovella) che introdurrà i brani, lasciandosi andare ad aneddoti e veri e propri “gossip” sulla vita privata dei grandi musicisti del passato. In una sorta di “differita” dalla capitale austriaca, poi, non potranno mancare le note scritte dalla “Dinastia del Valzer”, la famiglia Strauss, capace di rendere riconoscibile il proprio spirito, anche a decenni e chilometri di distanza dai suoi trionfi. L’evento, in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Cagnoni, si concluderà con un brindisi, reso possibile dalle inebrianti bollicine della tenuta Freccia Rossa. I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Cagnoni e sul sito www.orchestracittadivigevano.com