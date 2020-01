Dal “Reading book challenge” alle letture silenziose

L’anno nuovo a Gambolò è iniziato all’insegna dell’amore per i libri. Sono, infatti, diverse le novità progettate dall’assessore alla cultura Helena Bologna, che negli ultimi mesi è riuscita a riunire in biblioteca un gruppo di lettura molto partecipato. «Oltre al tradizionale Club del Libro – racconta – abbiamo pensato di proporre anche un “Silent Book Club”. Un incontro sì e uno no, proporremo letture silenziose della durata di circa 20-25 minuti, che saranno seguite da una condivisione di idee. E non solo, perché abbiamo in cantiere una sfida di lettura con un “Reading book challenge”, ovvero un nuovo modo per leggere nel corso dell’anno romanzi insoliti, seguendo una lista di 50 buoni propositi “librosi”». Un esempio: si potrà chiedere di leggere un libro con un titolo cortissimo o lunghissimo, un libro che a vent’anni non si sarebbe mai letto, un libro poco conosciuto di una scrittrice molto nota, un libro che non si è mai finito di leggere, ecc. (per prenotarsi: 0381-937244). «L’importante – confida l’assessore Bologna – sarà continuare a leggere. Inoltre, proseguiranno gli appuntamenti della rassegna letteraria “Un sabato da... scrittori”». Il primo del 2020 sarà sabato 18 gennaio con ospite Vincenzo Galati, che presenterà il romanzo “Beata gioventù” (ed. Oakmond Publishing).