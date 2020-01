AntonfART: «Le passioni hanno coltivato me»

«Si dice che siano le persone a coltivare le passioni… per quanto mi riguarda, sono le passioni che hanno coltivato me. Il disegno mi ha svezzato, l’arte mi ha fatto crescere, perché l’arte rende liberi!»: queste poche righe inquadrano perfettamente Antonio Farano, 41 anni di Abbiategrasso, che ha deciso di puntare su Vigevano per trasmettere a chi lo desidera la sua passione: quella per l’arte. Una passione da lui coltivata in età già adulta, dopo tante esperienze lavorative che però non lo completavano. Ecco allora la decisione, nel 2015, di dare libertà di espressione a quella parte che teneva nascosta: quella di illustratore, affinata specializzandosi alla Scuola del Fumetto di Milano, che porterà alla pubblicazione di fumetti e graphic novels, e alla realizzazione di sceneggiature, illustrazioni, copertine, dipinti, pitture murali artistiche, storytelling...

Lo abbiamo incontrato nel tardo pomeriggio di martedì, di ritorno da uno dei suoi corsi, questa volta con i giovani studenti di 5ª elementare dell’istituto comprensivo Duca d’Aosta di Novara. «Lavorare con i bambini mi da una soddisfazione enorme», ci confida.

Antonio inaugurerà ufficialmente il suo laboratorio d’arte “AntonfART” questa domenica, 19 gennaio, a partire dalle ore 16 in corso Milano 7 a Vigevano. Per l’occasione sarà possibile partecipare ad un workshop di illustrazione e a laboratori creativi. Si avrà così un “assaggio” di quanto sarà possibile apprendere iscrivendosi ad uno dei suoi corsi di fumetto (disegno e sceneggiatura, base e master) per tutte le età, di pittura, di illustrazione e di murales artistico a pennello. In più per i più giovani, ci sono i laboratori creativi pomeridiani. Accanto ai corsi, i servizi su commissione (rivolti tanto a privati quanto ad attività commerciali): dai trompe l’oeil, alla “traduzione” in fumetto di una storia, ai dipinti fino alla grafica.