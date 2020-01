Le opere di Marco Lodola illuminano l'Ariston

Perché Sanremo è Sanremo, come dice lo slogan del Festival, ma forse lo sarebbe un po’ meno senza le opere di

Marco Lodola. Anche nella settantesima edizione della kermesse canora, al via il 4 febbraio, non può mancare lo zampino dell’artista dornese al teatro Ariston.

Come al solito trionfano le luci. Un Domenico Modugno a braccia aperte accoglie gli spettatori nel foyer del teatro, mentre sulla facciata le cifre “7” e “0” in forma antropomorfa lampeggiano ad intermittenza. «Le immagini si spengono e si accendono - aggiunge Lodola - esattamente come il Festival di Sanremo, che illumina la città per una settimana all’anno e “riposa” tutto il resto del tempo. Modugno per me è il re dei re, non poteva che essere lui a dare il benvenuto ai visitatori. Con quelle braccia spalancate sembra che stia davvero... volando, come il suo brano più celebre che ha venduto più di tutti».

Il vincitore tra i 24 cantanti in gara sarà annunciato dal presentatore Amadeus nella serata di sabato 8 febbraio. Lodola ha già i suoi favoriti. «Sicuramente tifo per la mia amica Rita Pavone - conclude - mentre tra i giovani non ho dubbi, scelgo Leo Gassman».