Tra le 60 destinazioni da vedere spunta Vigevano

La giornalista di viaggi, conduttrice e curatrice del programma “Weekend” in onda su Marcopolo, reporter di viaggi per testate di settore e impegnata nella promozione turistica del territorio con un sito proprio (siparteconerika.com) e un canale Youtube dedicato alla scoperta dell’Italia e del mondo, consiglia 59+1 esperienze.

Sessanta luoghi, 55 in Italia e 5 capitali europee, visti e sperimentati in prima persona, ideali per vivere qualche ora, un fine settimana o una vacanza più lunga. Le pagine 22 e 23 sono dedicate a Vigevano, dove accanto a piazza Ducale e Castello, sono citati il Museo internazionale della calzatura e il Dolceriso del Moro come souvenir da portare a casa.

Il libro “Si parte con Erika” prende il nome dal sito di viaggi che la giornalista cura da anni e contiene idee di viaggio pensate per chi è alla ricerca di un posto da visitare guidato dai consigli di chi c’è già stato. Un libro nato dalla passione per la scoperta di posti sempre nuovi e particolari che caratterizzano da tempo l'attivita della giornalista. Racconti che permettono di fare un giro in tutta Italia toccando anche cinque grandi città oltre la Penisola. Idee di viaggio da vivere personalmente con consigli mirati di chi è già stato sul territorio e può raccontare esperienze e consigliare luoghi da vedere. Il libro è in vendita online sul sito www.giaconieditore.com.