Il Conservatorio “Vittadini” celebra il 150° della nascita di Ada Negri

Esecutori del Conservatorio, professori e studiosi delle università di Milano, Pavia e Perugia, animeranno i cinque appuntamenti organizzati in ricordo di Ada Negri, poetessa profondamente legata a Pavia. In città Ada veniva per incontrare Monsignor Angelini, al Collegio Borromeo, e la famiglia Boerchio, presso cui fu ospite nei lunghi soggiorni tra il 1924 e il 1943. “ […] rossa Pavia, città della mia pace”, così la scrittrice si rivolge a Pavia nella poesia “I giardini nascosti”.

Gli incontri si svolgeranno tra il mese di febbraio e il mese di maggio nella Sala conferenze del Castello Visconteo di Pavia, eccezion fatta per l’evento conclusivo "Le liriche in musica su versi di Ada Negri", che si terrà a Milano, presso la sede dell’Unione Femminile Nazionale. L’Archivio storico civico e la Biblioteca Bonetta esporranno il carteggio e le edizioni con dedica autografa di Ada Negri.

Il primo appuntamento è domenica 2 febbraio alle 17 con “Buon compleanno, Ada! Il canto di Ada Negri tra musica e poesia". Liriche di Respighi, Tosti, Zandonai, Cornago, Corrado, Fuchs, Noli, Rünger, Tirindelli su versi di Ada Negri, interpretate dagli allievi del Conservatorio di Musica di Pavia I.S.S.M. “Franco Vittadini”. Claudia Belluomini nel ruolo di Ada Negri. Pianista Marco Turri.