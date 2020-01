Pavia conquistata da circa cento musicisti di tutte le età

Esordio insolito per la Stagione musicale del Teatro Fraschini, martedì 4 febbraio, alle ore 20.30. Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi, musicisti di fama internazionale, hanno chiamato a raccolta violoncellisti da tutta Italia (e non solo) desiderosi di fare musica e di sperimentare: talenti, giovani leve, appassionati per una festa musicale gioiosa che avrà come “fulcro” l’esibizione sul palco del Teatro Fraschini la sera del quattro febbraio.