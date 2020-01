Una eco-camminata in mezzo alla natura tra Gravellona e Vignarello

Domenica 9 febbraio è in programma, a Gravellona Lomellina, una eco-camminata che nasce come occasione di socializzazione nella quale compaesani, amici, parenti ma anche qualche turista si ritrovano per passare un piacevole pomeriggio in compagnia in mezzo alla natura.

I partecipanti hanno l'occasione di conoscere ed ammirare il territorio intorno a Gravellona Lomellina e il paese stesso in tutti i suoi colori ed opere d'arte. L'aspetto ecologico è molto importante per aumentare la consapevolezza delle persone sull'emergenza climatica e su come la soluzione a questo problema sta, in primis, nelle persone stesse. Chi vuole ed ha piacere può portare guanti e sacchetti per ripulire, divertendoci, le strade lungo il percorso.

L'appuntamento è per domenica 9 febbraio è in piazza Delucca alle 15.30. Il percorso è così strutturato: passando per la strada di campagna raggiungeremo Vignarello, si continuerà il percorso dal vecchio Cascinino per poi rientrare in paese arrivando di fronte all'oratorio per terminare con un tour di Gravellona Lomellina e del suo bellissimo Parco dei tre Laghi.

La partecipazione è aperta a tutti e totalmente gratuita. Per informazioni: 347.0615892 (Elisa).