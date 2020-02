“Errori di base”, a Pavia i monologhi di Teresa Cinque

Con il primo monologo, L’errore di base, ha conquistato un pubblico di fedelissimi sul web: il video, pubblicato quasi per caso, su Facebook, ha superato abbondantemente i 9 milioni di visualizzazioni.

Da allora Teresa Cinque, autrice e attrice, femminista “involontaria”, porta in scena i suoi monologhi comici e a tratti surreali, dove ironizza su alcuni “errori femminili” molto attuali: dall’ossessione per l’aspetto fisico ai conseguenti sacrifici per rientrare nei canoni, dalle regole della seduzione a riflessioni linguistiche sul sesso orale, dai problemi di parcheggio fino ai difficili rapporti con le aziende telefoniche.

A volte comico, a volte surreale, a volte satirico, il reading di Teresa Cinque, diverte e coinvolge gettando qualche seme di riflessione e consapevolezza.

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21, presso lo Spaziomusica di via Ruffini a Pavia, si parla “degli errori di base” che molte donne compiono nel rapportarsi a un uomo: uno spettacolo che con ironia e disincanto analizza i rapporti di coppia, il maschilismo sottile e inconsapevole, ma soprattutto le fragilità e le insicurezze delle donne.

Ingresso 10,00 euro - Prenotazioni al 338.5901699 (SMS o WhatsApp)