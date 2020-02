Dalla Carnegie Hall di NY al Collegio Borromeo di Pavia: Rossano Sportiello in concerto per AGAL

"Three Wise Man”, sono proprio “tre saggi” del jazz i protagonisti del concerto benefico a favore di AGAL (Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico) in programma a Pavia giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21 nella Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo (Piazza del Collegio Borromeo 9).



In prima linea c’è Rossano Sportiello, pluripremiato pianista originario di Vigevano e considerato dalla critica specializzata internazionale tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni ’20, ’30 e ’40. Dal 2007 Sportiello risiede a New York e divide l’attività concertistica tra Stati Uniti e Europa suonando nei principali luoghi sacri del jazz: dalla Carnegie Hall al Blue Note, dal Lincoln Center al Cafè Carlyle.



Insieme a lui il celebre clarinettista olandese Frank Roberscheuten, già vincitore del prestigioso premio “Keeper of the Flame", e l’eclettico percussionista austriaco Martin Breinschmid, che alterna performance in ambito jazz e classico, dove ha collaborato con le più prestigiose orchestre di musica da camera e sinfonica sotto la direzione di grandi maestri come Claudio Abbado e Zubin Mehta.



Il raffinato trio, che vanta un curriculum di circa 500 concerti nei più importanti jazz clubs, festival e teatri d'Europa, si esibirà a favore di AGAL per sostenere l'accoglienza gratuita che l’associazione offre ai bambini malati di tumore e ai loro familiari che si spostano da altre regioni e Paesi per curarsi presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Sono famiglie che non hanno le risorse economiche per permettersi un alloggio temporaneo durante il lungo periodo delle cure in day hospital e che, grazie ad AGAL, possono completare il percorso di cura del proprio bambino con la tranquillità di avere una casa in cui tornare dopo l’ospedale. Non si tratta solo di un posto in cui vivere, ma soprattutto di un luogo in cui trovare l’appoggio e la vicinanza di preziosi volontari che organizzano attività e giochi all’interno della casa e accompagnano i piccoli e le loro mamme in ospedale per le terapie.



I luoghi dell’ospitalità di AGAL a Pavia sono Casa Mirabello, grande edificio di 500 mq composto da spazi comuni e 10 camere con 23 posti letto, e 3 appartamenti indipendenti con un totale di 12 posti letto.

Da maggio 2019, inoltre, la onlus gestisce Casa dei Melograni a Pietra de’ Giorgi, nell’Oltrepò Pavese, struttura in grado di accogliere 24 persone ospitata negli spazi dell’ex asilo parrocchiale di Castagnara e riqualificata dal Comune di Pietra de’ Giorgi nell’ambito del Progetto “La natura che cura”.

In tutte queste strutture, solo nel 2019, AGAL ha offerto ospitalità completamente gratuita a 150 persone.



Il concerto “Three Wise Man” è sostenuto anche da Fondazione Mediolanum onlus che, grazie al programma ‘Centodieci è valore - Solidarietà”, si impegna a raddoppiare i primi 5000 euro raccolti.



Info e prenotazioni: 339 2208230 – 338 82252213 – 0382 466489 – 366 4537085