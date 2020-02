Chiodaroli sul palco dell’Auditorium Città di Mortara con “Breaking bread”

Stefano Chiodaroli per la prima volta sul palco dell’Auditorium Città di Mortara questa sera, sabato 8 febbraio, alle ore 21 con “Breaking bread”, il terzo appuntamento della stagione Mortara on stage.

«Uno spettacolo sempre in divenire - commenta l’attore vigevanese - nato con alcuni personaggi che col tempo si sono un po’ persi, come Ornello l’ex fotomodello o Tempesta Ormonale. Ritornano il Panettiere e il mago Abatjour che sono invecchiati e si sono trasformati, perdendo delle battute e guadagnandone altre. Si è poi aggiunto un monologo tout court, che inizialmente aveva una parte secondaria rispetto alla creazione dei miei amati personaggi. Maschere che mi hanno sempre aiutato a svelare più che nascondere qualcosa di me stesso. Il mio bisogno, attraverso il cabaret, è sempre stato esprimere arbitrariamente quello che mi passava per la testa».

Posto unico 20 euro, prevendita cartoleria Sorelle Marchesi o online su fortefortissimo