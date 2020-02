“La scarpa di Bahaa”: la compagnia Distractors alle prese con i mille volti della diversità

«La diversità vive in ogni frammento di vita comune. A volte traspare in modo scherzoso, tra battute leggere che suscitano una risata. A volte è pungente e stizzosa. A volte fa male». Una storia di immigrazione, di persone comuni che si incrociano in un momento storico in cui la solidarietà, a volte, passa in secondo piano.

Parte da queste premesse “La scarpa di Bahaa”, spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale Distractors questa sera, sabato 8 febbraio alle 21 al teatro Moderno di via San Pio V. La compagnia già due anni fa è stata protagonista, qui, di uno spettacolo sul tema dell’Alzheimer. «I protagonisti sono persone comuni. Un sacerdote combattuto tra un sentimento tutto religioso di carità e amore verso il prossimo e una cultura razzista - recita la trama - e una contessa che è dovuta scendere a compromessi con la vita di un paese “invaso” da immigrati. Una giornalista che deve fare i conti tutti i giorni con le banalità dei fatti di paese, mentre sogna di sfondare nel giornalismo internazionale. La direttrice del centro rifugiati, concentrata sul far quadrare conti che non quadrano mai. La barista che si barcamena tra i suoi avventori per dar ragione a tutti...

Dall’altra parte della barricata Achille, vagabondo un po’ per caso e un po’ per scelta, sembra essere l’unico amico di Bahaa, il protagonista di una storia che alla fine scompare, per lasciare il posto ai tanti volti della diversità. L’immigrazione diversa nel tempo ma sempre uguale, le beghe politiche di paese, la nobiltà di rango e la nobiltà d’animo». Sullo sfondo lui, Bahaa. Il trionfo di un momento, assaporato dopo lunghi mesi di prove, risate e commozioni. Mesi di emozioni che traboccano sul palco e si volgono in un sorriso e in un battito di mani che esalta.