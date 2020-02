Lo swing dei Vinaccia approda al teatro Verdi

Lo swing dell’Ensemble Vinaccia approda al teatro Verdi di Cassolnovo. Il concerto è in programma questa sera, sabato 8 febbraio, alle 21. «Il ricavato, sempre con ingresso a offerta - spiega l’assessore Claudia Ramella - verrà utilizzato per comprare materiale per il teatro. Strumenti che poi saranno a disposizione delle associazioni». Il repertorio del concerto sarà un mix di repertorio italiano: oltre ai classici dello swing come Renato Carosone anche brani di Fabrizio De André e Bruno Lauzi. Inoltre un paio di tanghi, bossa-nova, altre suggestioni sudamericane e l’immancabile Vinicio Capossela.