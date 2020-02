“Aggiungi un posto a tavola” arriva al Cagnoni

Oltre 160 mila spettatori ogni sera hanno applaudito il simbolo della purezza, la “Colomba”, sintesi di gioia e rinascita, in emozionanti standing ovation sulle note finali dello spettacolo. E così, con oltre 150 repliche in giro per l’Italia, Alessandro Longobardi prosegue il tour di “Aggiungi un posto a tavola” per il terzo anno consecutivo.