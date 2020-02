Shakespeare rivive con Ale & Franz

Il teatro Cagnoni accoglierà una tra le più originali coppie comiche degli ultimi anni, Ale e Franz, pronta ancora una volta a mettersi in gioco. I protagonisti non sono più i personaggi del dramma ma gli attori stessi che raccontano prima di tutto loro stessi. Ognuno rappresenta un carattere: l’avanguardista, l’attorone, il promiscuo, e ognuno ha una sua storia che l’ha condotto su quel palcoscenico.

«Io interpreterò Giulietta - anticipa “Ale”, Alessandro Besentini - e per riuscirci è stato necessario un grande lavoro su me stesso, grazie anche al regista Muscato. Giulietta era una ragazzina di 14 anni. Questo ruolo non può diventare una macchietta, non posso far ridere “mio malgrado”. Durante la serata ci si divertirà tantissimo, sarà un gioco meta-teatrale che ovviamente, sul finale, poi si trasformerà in tragedia». Franz, invece, vestirà i panni di Romeo. La genesi dello spettacolo è lunga, 15 anni. Da quando cioè il duo comico ha assistito al primo “Romeo & Giulietta” di Leo Muscato. Da quel momento, ogni anno, hanno chiesto anche loro di poterci essere. «Di nostro - prosegue Besentini - c’è sicuramente l’interpretazione, questa compagnia di “inadeguati” che si muove attorno ad un copione cercando di coprire i propri difetti. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano alla bene e meglio. Non si rendono conto però che quando sono in palcoscenico non riescono a dissimulare in nessun modo i loro rapporti personali, fatti di invidie, ripicche, alleanze, rappacificazioni. Ricordiamo che lo stile è elisabettiano, siamo tutti uomini. Ci aiutano i costumi di Carla Ricotti, assolutamente straordinari».