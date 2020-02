Mortara, Gambolò, Candia e Sannazzaro stoppano il Carnevale

A darne comunicazione è il Sindaco di Candia, Stefano Tonetti, con una dichiarazione "in merito alla situazione coronavirus in relazione al Carnevale Candiese di martedì 25/02/2020" pubblicata sulla pagina Facebook del Comune: "In tarda mattinata sono arrivate dalla prefettura, in merito alla situazione coronavirus, indicazioni di sospendere in via precauzionale le manifestazioni pubbliche. Dopo essermi confrontato con il comandante dei carabinieri ho dovuto decidere di aderire a tale richiesta. Pertanto la sfilata e la manifestazione di martedì non potrà avere luogo". Quest'anno, dunque, salterà il tradizionale rogo della Pierina, culmine della sfilata del martedì grasso.

Identica comunicazione per Mortara che, sul sito del Comune, avvisa: "Seguendo le indicazioni pervenute dalle varie Federazioni sportive che a scopo cautelativo intendono rinviare ogni tipo di manifestazione sportiva sia indoor che all’aperto, si comunica che anche dagli organizzatori del Carnevale Mortarese è pervenuta la decisione di rinviare a data da destinarsi, l’appuntamento previsto per domani, domenica 23 febbraio, anche a tutela dei più piccoli, auspicando di poter godere in momenti sicuramente migliori e più sereni di una giornata di allegria".

Analoga decisione a Sannazzaro, che spiega: "Alle ore 17.00 l'amministrazione comunale insieme a Pro Loco, Protezione Civile, Parrocchia e gli organizzatori delle manifestazioni del Carnevale Burgundo, si sono riuniti per decidere se mantenere o rinviare gli eventi in programma in questi giorni. Per quanto non si siano verificati casi di infezioni da Corona virus sul territorio di questo Comune, valutata la situazione, a scopo precauzionale e cautelativo, si è deciso di rinviare le manifestazioni programmate previste per domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 febbraio in data da destinarsi al fine di vivere le giornate di festa in modo più sereno".

Nel primo pomeriggio il sindaco di Gambolò Antonio Costatino, dal suo profilo fb, assicurava che il Carnevale si sarebbe svolto regolarmente. Ma nel tardo pomeriggio la decisione è stata di allinearsi agli altri comuni pavesi, sospendendo la sfilata dei carri inizialmente prevista per domani (domenica): "Su richiesta degli stessi organizzatori - sono le parole del primo cittadino - abbiamo deciso di rinviare i festeggiamenti per il Carnevale".

A Vigevano per il momento si registra solo la defezione di alcune scuola di danza, tra le quali ASD Spazio Danza, alle manifestazioni in programma domani (domenica) e martedì. Sulla sua pagina social di Spazio Danza scrivono: "in considerazione della situazione delicata che ha allertato zone a noi vicine, comunichiamo a malincuore che solo a scopo precauzionale la nostra associazione annulla la propria partecipazione alle manifestazioni legate al Carnevale di Vigevano. Trattandosi di attività ludiche si è scelto di applicare un criterio di prevenzione e cautela come consigliato da alcune federazioni sportive".