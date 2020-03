La Biblioteca Mastronardi vi aspetta… un po’ alla volta

VIGEVANO - “Ci siamo… almeno per il prestito - fa sapere la biblioteca civica dalla sua pagina Facebook - Da oggi pomeriggio (lunedì 2 marzo), la Biblioteca riprende solo il servizio di prestito. L'ingresso è contingentato in modo da evitare assembramenti di persone, cosi come richiesto dalle autorità competenti. Rimangono invece chiuse le sale studio e consultazione. Sono inoltre sospesi, fino a domenica 8 marzo, tutte le attività, i corsi e gli incontri pubblici. Venerdì 7 marzo chiusura alle ore 19. Insomma, vi aspettiamo ... un po' per volta!».