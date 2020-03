Tigros chiude i punti vendita domenica 22 marzo

Tigros ha deciso di chiudere i punti vendita nella giornata di domenica 22 marzo “come gesto di attenzione e di rispetto nei confronti dei propri collaboratori e delle loro famiglie, pur consapevoli del disagio che si potrà arrecare ai clienti. - recita il comunicato diffuso in queste ore - Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, anche per la Grande Distribuzione, sono state settimane molto impegnative per garantire alle persone il massimo del servizio e della sicurezza. Il servizio Spesa@Casa, che ha registrato un’elevatissima richiesta nell’ultimo periodo, rispetterà le consegne previste per domenica 22 con operatori che godranno di un giorno di riposo in settimana". Da lunedì 23 marzo i negozi riprenderanno l’attività regolarmente.