"Vado a teatro perchè...": inviate il vostro contributo video

Perchè vai a teatro? Più che risposte, in questo tempo difficile e sospeso Corrado Gambi - direttore artistico del teatro Moderno di Vigevano - in questa pillola di “vaccino culturale”, gira a tutti una serie di domande. Prendendo spunto da “La vita del teatro” di Julian Beck, fondatore del Living Theatre nel 1947. Che domande? Domande sul teatro, sulla vita, sullo sguardo, sulla politica. Scrive Beck : “Cosa ci insegna questo come attori. Che uno deve recitare tutto con tal convinzione che deve fare si che la forza della verità, la forza dell’amore e la forza della vita siano irresistibili per tutti gli altri attori con noi sulla scena, in maniera tale da trascinarli nel rituale magico di girare la ruota e riportare la terra al suo gioioso stato di cambiamento creativo”. Siete tutti invitati a rispondere alla domanda: "perchè andate a teatro?" inviando il vostro contributo video alla seguente mail: carodiariofestivalteatro@gmail.com.