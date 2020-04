Cinema? Torneranno i drive-in

MILANO - Torneremo agli anni '50, almeno per poter vedere un film non in tv o usando le piattaforme streaming. Il drive-in, infatti, sarà una delle soluzioni sulle quali si punterà per i cinema. Ci punta sicuramente la Lombardia per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Lo conferma l’assessore regionale allo Sport e ai Giovani, Martina Cambiaghi: “All'interno delle riflessioni sulla Fase 2, che la Lombardia ha ribattezzato ritorno alla "nuova normalità", ho proposto di incentivare i drive-in per i cinema e per altre manifestazioni come i concerti". E l’assessore alla Cultura, Stefano Bruno Galli, ha già annunciato l'avvio dell'esperimento al Vittoriale, utilizzando l'anfiteatro della casa-museo dove visse Gabriele D'Annunzio.