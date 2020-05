Alla Portalupi concertone virtuale

Tanti amici sul palco si riuniscono per “il concertone”, quello del primo maggio che vale una stagione intera. Ma quest’anno il palco della cooperativa Portalupi è solo virtuale (nella foto, la sala dei concerti vuota) e l’idea è quella del filmato collettivo. Tanti musicisti hanno inviato il proprio e oggi, venerdì, dalle 15 alle 17 verranno trasmessi in sequenza sulla pagina Facebook “Cooperativa Portalupi” come se loro, davvero, fossero lì ad alternarsi. E i tantissimi spettatori lì a seguirli, cantanto ballando magari anche con una birra in mano. Una partecipazione trasversale. Perfino Mike Noegraf, cantautore francese, ha inviato il suo filmato con performance chitarra e voce. Xabier Iriondo, anima sperimentale degli Afterhours, incoraggia con un video di saluto. C’è anche Mattia Boschi, violoncellista dei Marta sui Tubi. La sua performance si preannuncia come «esplosiva». Manca a tanti la “Coope”, anima alternativa della Lomellina e forse anche più in là. «E poi ci sono i vigevanesi – spiega Leo Gloriati, il vicepresidente della Portalupi – che hanno contribuito in tanti. Gli Euskoritel propongono un brano acustico. Poi i Pajarritos, i Foggy Fields Rangers, lo ska-punk dei Senso Zero fino al pop rock di band come i Kill Dafne, un gruppo di Brescia che non conoscevamo e che ci ha scritto appositamente, cosa che ci ha fatto immensamente piacere». Hanno deciso di partecipare anche Nylon, Iguana Club, Toliman, Sick Dogs, Piqued Jacks, Le Lampade Alogene, Renato Tassiello. Ma potrebbero aggiungersi altri nomi fino all'ultimissimo minuto.

L'appuntamento è oggi dalle 15 sulla pagina Facebook della Cooperativa.