Le strade d'inchiostro, il gioco da tavolo online

Lanciando i dadi si creano percorsi per disegnare strade o ferrovie. Ogni innesto è un punto vittoria, nel classico stile dei giochi “roll and write”. Ci si diverte ancora alla vecchia maniera, la distanza imposta non è certo un problema. Il torneo del gioco da tavolo “Le Strade di Inchiostro” del primo maggio è in diretta streaming sulla pagina Facebook di Dadi Ducali. Inizierà stasera alle 21,30, appena dopo l’iscrizione gratuita e una rapida spiegazione. «Abbiamo pensato a un format – illustra l’associazione ludico-culturale vigevanese – che permetterà di giocare insieme (quasi) come se si fosse dal vivo. Non ci sarà un tavolo reale, ma quello virtuale basterà per affrontare i percorsi, i vicoli ciechi e le ferrovie della plancia. Il regolamento del gioco creato da Horrible Guild è molto semplice e per giocare non è richiesta alcuna esperienza nei giochi da tavolo. Ogni partecipante potrà scaricare, direttamente dalla pagina, il regolamento e la plancia da stampare. Sarà una partita unica, in sette round della durata totale di un’ora circa, e tutti i giocatori utilizzeranno lo stesso pool di dadi che sarà mostrato in diretta». L’associazione Dadi Ducali, che conta più di 200 iscritti, deve rinunciare all’edizione di quest’anno di Giochi Ducali. Sarebbe stata il 30 e 31 maggio e avrebbe riempito la Cavallerizza del Castello di Vigevano con giochi da tavolo e giocatori di ogni tipo. Adesso l’unico modo di ritrovarsi, come appassionati di una forma di divertimento antica e affascinantissima, sembra essere quella del web. Forse non è solo un piano B: se la formula del “gioco da tavolo sul pc” prendesse piede i tornei potrebbero tranquillamente continuare. «Per il vincitore – proseguono di organizzatori – è previsto un premio, un buono sconto da spendere presso Fiulin, negozio di giocattoli di Vigevano anche sponsor del torneo». Per passare il primo maggio a colpi di dadi virtuali.