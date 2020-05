Meditazione e Covid 19: corso gratuito on line

PAVIA - Intervista al Counselor e formatore in pratiche meditative e di consapevolezza Salvatore Bruno, che spiega quali emozioni si stiano agitando nelle persone in questa fase di passaggio dal lockdown alla riapertura: molti non riescono a gestire la ritrovata libertà, molti invece vivono un conflitto tra il voler tornare alla normalità e la paura di farlo. L'approccio alla meditazione ha aiutato tante persone, per questo motivo si vuole portare avanti, in collaborazione con l'Università di Pavia, un progetto legato alle pratiche meditative. Contemporaneamente è stato avviato un corso di meditazione online ogni giovedì alle 19, dove in forma gratuita si offre a chi lo desidera la possibilità di affacciarsi a questa possibilità in un'ottica di benessere personale. Il corso si chiama Meditazione e Covid 19, ed è un progetto scientifico volto a valutare gli effetti benefici della meditazione. Per iscriversi si può mandare una mail a scienzaemeditazione@gmail.com, scrivendo come oggetto: "Meditazione e Covid”.